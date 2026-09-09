Quel bruit fait le canard ? Comment naissent les poussins ? Que mange la brebis ? Comment dort l'âne ? Comment le chat grimpe aux arbres ? Une première encyclopédie imagier, dès 18 mois, pour découvrir et apprendre à connaître les animaux de la ferme. Une première découverte des animaux de la ferme Les animaux de la basse-cour, du hangar, du pré et de la cour : au fil de quatre chapitres, l'enfant va explorer la ferme et découvrir ses animaux et leur manière de vivre. Cochon, âne, mouton, canard, poule, vache... les animaux de la ferme n'auront plus de secrets pour lui ! Une encyclopédie adaptée aux tout-petits Grâce à ses informations documentaires courtes et rythmées, cette encyclopédie illustrée se prête à une lecture à voix haute par le parent. L'enfant suit des yeux les images et acquiert de l'information ainsi que du vocabulaire. Chaque chapitre se compose de doubles pages documentaires sous forme de petites séquences illustrées, d'une grande scène légendée comme un imagier qui reprend le vocabulaire vu précédemment, et se termine par une double page de jeux pour faciliter l'apprentissage des enfants de manière ludique.