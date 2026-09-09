Surprises... dans la nuit !

Qui illumine le ciel ? Quand le lune dort, le soleil regarde, mais quand la lune regarde, c'est le soleil qui dort... Un livre autour de la nuit, qui transforme la lecture en jeu de découverte : derrière chaque découpe, une surprise attend votre enfant. Un principe qui émerveille les enfants dès 6 mois Grâce à ses découpes ingénieuses, ce livre invite les tout-petits à jouer au "coucou caché" , leur jeu préféré, essentiel pour apprivoiser la séparation. Une balade douce entre jour et nuit De la lumière du soleil à l'éveil de la lune, l'enfant explore la forêt, rencontre des renardeaux blottis, des lucioles scintillantes et un hibou qui s'envole. Chaque page est une invitation à observer et imaginer. Un livre pensé pour les petites mains Cartonné, aux coins arrondis et aux découpes robustes, il résiste aux manipulations. Les illustrations contrastées et les textes simples captent l'attention et favorisent l'éveil sensoriel.