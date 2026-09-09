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Les Mystères du Briar Club

Kate Quinn

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7 femmes. Une maison. Un secret mortel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la politique anti-communiste de McCarthy fait régner un climat de terreur sur Washington. Dans la pension pour femme Briarwood House, les secrets sont bien gardés et les portes closes... Jusqu'à l'arrivé de Grace March, une mystérieuse veuve, qui renverse cet ordre établi. Une improbable amitié se tisse alors entre Grace et ses quatre voisines. Ensemble, elles forment le Briar Club. Lors de leurs dîners hebdomadaires, elles goûtent à un instant de liberté qui leur permet de se confier sans crainte. Mais quand un drame frappe la pension, la paranoïa du maccarthysme s'invite entre les murs et leur amitié vole en éclat. Chacune n'a plus qu'une seule obsession : trouver l'ennemie dans leurs rangs. Par l'autrice des best-sellers Le Réseau Alice et Le Code Rose, Grand Prix du roman historique 2023. "Kate Quinn est la reine incontestée de la fiction historique". Fiona Davis "Une inoubliable fiction historique aux personnages féminins forts". Starred Library Journal Review "Une extraordinaire galerie de personnages féminins. Ce roman ne vous décevra pas". Starred Booklist Review "Mélangeant suspense, lutte des classes et émancipation des femmes, ce livre est passionnant ! " Glamour Magazine

Par Kate Quinn
Chez Hauteville

|

Auteur

Kate Quinn

Editeur

Hauteville

Genre

Romans historiques

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Les Mystères du Briar Club

Kate Quinn trad. Agnès Jaubert

Paru le 10/09/2026

648 pages

Hauteville

8,95 €

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Scannez le code barre 9782387214737
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