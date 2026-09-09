Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

L'amour, c'est comme un roulé à la cannelle

Valentine Maingault

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman à sentir au doux parfum d'épices. 31 Chapitres pour (ne pas) tomber amoureux avant Halloween Dans la vie, Sienna aime la pluie, les plaids et les sorcières. Pas celles qui jettent des sorts, celles que les hommes ont injustement jetées au bûcher. Halloween, les histoires de fantômes et tout ce folklore pour touristes, très peu pour elle. Charlie, lui, aime les légendes qui font peur, celles qui rendent l'Histoire vivante. Bref, tout ce que Sienna déteste. Etudiants, ils ont fréquenté la même fac à York avant que Sienna ne s'envole aux Etats-Unis. Trois ans plus tard, appelée au chevet de son père malade, elle revient dans sa ville natale prétendument hantée et tombe sur l'irritant historien devenu guide touristique - lequel continue de la provoquer à chacune de leurs rencontres. Peu importe ! Dans 31 jours, elle pourra rentrer chez elle à Boston. Mais dans 31 jours, c'est aussi Halloween. La nuit où tout est possible... Une romance de l'automne, douce comme un plaid, réconfortante comme un feu de cheminée, épicée comme un pumpkin spice latte. "On aime beaucoup l'écriture pleine de tendresse et d'humour de cette jeune autrice". Femme Actuelle

Par Valentine Maingault
Chez Hauteville

|

Auteur

Valentine Maingault

Editeur

Hauteville

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'amour, c'est comme un roulé à la cannelle par Valentine Maingault

Commenter ce livre

 

L'amour, c'est comme un roulé à la cannelle

Valentine Maingault

Paru le 10/09/2026

416 pages

Hauteville

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387214423
9782387214423
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.