L'amour, c'est comme un roulé à la cannelle

Un roman à sentir au doux parfum d'épices. 31 Chapitres pour (ne pas) tomber amoureux avant Halloween Dans la vie, Sienna aime la pluie, les plaids et les sorcières. Pas celles qui jettent des sorts, celles que les hommes ont injustement jetées au bûcher. Halloween, les histoires de fantômes et tout ce folklore pour touristes, très peu pour elle. Charlie, lui, aime les légendes qui font peur, celles qui rendent l'Histoire vivante. Bref, tout ce que Sienna déteste. Etudiants, ils ont fréquenté la même fac à York avant que Sienna ne s'envole aux Etats-Unis. Trois ans plus tard, appelée au chevet de son père malade, elle revient dans sa ville natale prétendument hantée et tombe sur l'irritant historien devenu guide touristique - lequel continue de la provoquer à chacune de leurs rencontres. Peu importe ! Dans 31 jours, elle pourra rentrer chez elle à Boston. Mais dans 31 jours, c'est aussi Halloween. La nuit où tout est possible... Une romance de l'automne, douce comme un plaid, réconfortante comme un feu de cheminée, épicée comme un pumpkin spice latte. "On aime beaucoup l'écriture pleine de tendresse et d'humour de cette jeune autrice". Femme Actuelle