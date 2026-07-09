Comment surmonter le vide abyssal laissé par la perte d'une mère à l'âge de huit ans ? Pour Laouratou BARRY, la réponse s'est imposée comme une évidence, un cri du coeur et un devoir de mémoire : reprendre le ? ambeau artistique. Fille de la regrettée Aïcha Baya, étoile scintillante de la musique guinéenne prématurément fauchée en plein succès, Laouratou choisit de dompter sa nature profondément timide pour monter à son tour sur scène. Sous le pseudonyme de Bebe Baya, elle livre à travers son premier single à succès, Tombolola ("être con ? é"), un vibrant hommage à celle qui lui a légué la musique en héritage. Dès lors, sa vie devient un équilibre subtil et exigeant entre les projecteurs ? amboyants de la scène et la rigueur des bancs de l'école. Menant de front une carrière artistique précoce et de brillantes études scienti ? ques, elle avance guidée par des valeurs chevillées au corps : la sagesse, le respect, le travail et la persévérance. Dans ce récit autobiographique d'une grande sincérité, l'auteure lève le voile sur l'envers du décor. Des studios d'enregistrement nocturnes aux rumeurs blessantes des réseaux sociaux, des joies de la maternité aux complexités du showbiz et des relations humaines, elle raconte comment elle s'est forgée dans le feu de l'adversité.