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#Essais

Mythologies

Roland Barthes

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Comment la culture de masse transforme des objets du quotidien et des pratiques ordinaires en mythes idéologiques. A travers la DS, le bifteck-frites, le strip-tease, le plastique ou le discours populiste, les Mythologies offrent un formidable portrait d'une France entrant, avec les années 50, dans la culture de masse moderne. Elles sont aussi l'invention d'une nouvelle critique de l'idéologie, où celle-ci ne loge pas dans les grandes abstractions mais dans les objets les plus quotidiens, selon l'incessant effort de déguiser les choix historiques en évidences naturelles. Cette approche langagière de la doxa continue de nous éclairer et de nous équiper en instruments d'analyse face aux trafics des signes. Roland Barthes (1915-1980) Sémiologue et essayiste, il a été directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études avant d'occuper dès 1977 la chaire de sémiologie littéraire au Collège de France. Il est notamment l'auteur du Degré zéro de l'écriture (1953) et de Fragments d'un discours amoureux (1977).

Par Roland Barthes
Chez Points

|

Auteur

Roland Barthes

Editeur

Points

Genre

Sociologie

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Mythologies

Roland Barthes

Paru le 21/08/2026

288 pages

Points

9,90 €

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Scannez le code barre 9791041431816
9791041431816
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