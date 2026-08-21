Comment la culture de masse transforme des objets du quotidien et des pratiques ordinaires en mythes idéologiques. A travers la DS, le bifteck-frites, le strip-tease, le plastique ou le discours populiste, les Mythologies offrent un formidable portrait d'une France entrant, avec les années 50, dans la culture de masse moderne. Elles sont aussi l'invention d'une nouvelle critique de l'idéologie, où celle-ci ne loge pas dans les grandes abstractions mais dans les objets les plus quotidiens, selon l'incessant effort de déguiser les choix historiques en évidences naturelles. Cette approche langagière de la doxa continue de nous éclairer et de nous équiper en instruments d'analyse face aux trafics des signes. Roland Barthes (1915-1980) Sémiologue et essayiste, il a été directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études avant d'occuper dès 1977 la chaire de sémiologie littéraire au Collège de France. Il est notamment l'auteur du Degré zéro de l'écriture (1953) et de Fragments d'un discours amoureux (1977).