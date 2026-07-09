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#Roman francophone

Ma mère, l’étrangère

Antufati Ayouba

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De Mayotte à l'Afrique australe, en passant par la Normandie, Ma mère, l'étrangère raconte le passage brutal de l'enfance à la conscience du monde. Nour a 9 ans lorsqu'elle s'expatrie avec sa mère au Mozambique. Dans ce pays en crise, tout semble d'abord avoir la force d'une aventure : les paysages, les rencontres, l'environnement international, l'inconnu. Mais derrière l'émerveillement affleurent les non-dits, la violence des adultes, les blessures tues et la cicatrice mystérieuse d'un passé que sa mère refuse de raconter. Tandis que le Mozambique se révolte et que Mayotte traverse ses propres crises, Nour observe, comprend, relie les événements et tire ses propres leçons. Le cyclone Chido, qui a frappé la zone océan Indien, vient renforcer le miroir entre Mayotte et le Mozambique : deux territoires liés par des héritages culturels, des tensions sociales et une même quête de reconnaissance.

Par Antufati Ayouba
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Antufati Ayouba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature francophone

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Ma mère, l’étrangère

Antufati Ayouba

Paru le 09/07/2026

160 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

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