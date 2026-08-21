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#Roman francophone

James

Percival Everett

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Sur le Mississippi, deux fugitifs. Un esclave et un enfant blanc. Mais qui est vraiment libre ? Qui est James ? Le jeune esclave illettré qui a fui la plantation ? Ou cet homme cultivé et plein d'humour qui se joue des Blancs ? James prétend souvent ne rien savoir, ne rien comprendre ; en réalité, il maîtrise la langue et la pensée comme personne, et tente désespérément de choisir son destin. Ce grand roman d'aventures, porté par les flots tourmentés du Mississippi, pose un regard incisif entièrement neuf sur la question du racisme. "Le romancier américain donne sa version, passionnante, des Aventures de Huckleberry Finn en privilégiant le personnage de Jim". LE FIGARO PERCIVAL EVERETT est l'auteur d'une vingtaine de romans, de plusieurs recueils de nouvelles, de poésie et d'essais. Son dernier roman, James, a reçu le National Book Award 2024 et le prix Pulitzer 2025. Il connaît un immense succès dans le monde entier. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne-Laure Tissut

Par Percival Everett
Chez Points

|

Auteur

Percival Everett

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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James

Percival Everett trad. Anne-Laure Tissut

Paru le 21/08/2026

360 pages

Points

9,30 €

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Scannez le code barre 9791041426133
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