The Art of Junji Ito Collection

Découvrez les illustrations saisissantes et envoûtantes de Junji Ito Collection, une anthologie animée d'horreur basée sur les oeuvres de Junji Ito, artiste et scénariste maintes fois primé. Une collection unique et officielle de concept art et d'illustrations issues de la série animée pionnière Junji Ito Collection, inspirée par le maitre de l'horreur lui-même. Ce livre offre aux fans un aperçu exclusif des coulisses de la création de l'anime, avec des centaines d'images captivantes, de concept art et de commentaires exclusifs. Explorez les personnages complexes et emblématiques, dont les favoris des fans comme Tomie, Soïchi et Fuchi à travers des story-board fascinant. Plongez dans un univers artistique surréaliste et singulier et découvrez l'exploration psychologique unique de l'humanité proposée par Junji Ito à travers des illustrations des moments forts de l'anime. Un livre de collection incontournable pour tous les fans de Junji Ito.