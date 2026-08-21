Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Les aventures de la famille Chat

Lucy Brownridge, Eunyoung Seo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Notre adorable série à la croisée de la famille Souris et de Beatrix Potter continue, cette fois-ci autour de l'anniversaire des jumeaux. Après Vivement Noël ! , Bienvenue au musée ! et Au fil des saisons, les enfants sont invités à retrouver la famille Chat au coeur de l'agitation des préparatifs : il faut écrire les cartons d'invitation, confectionner un bon gâteau, décorer le jardin, choisir sa plus belle tenue et imaginer quelques surprises pour les invités. Page après page, les lecteurs et lectrices aident les chatons à tout organiser et partagent avec eux la joie de cette journée unique. Richement illustré dans un style rétro et poétique, cet album invite à observer chaque scène avec attention et à s'attarder sur les innombrables détails charmants. Grâce aux nombreux rabats à soulever sur chaque page, les enfants découvrent des surprises cachées derrière les guirlandes, dans la cuisine, au fond du jardin ou parmi les cadeaux. De quoi célébrer le plus merveilleux des anniversaires avec la famille Chat !

Par Lucy Brownridge, Eunyoung Seo
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Lucy Brownridge, Eunyoung Seo

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les aventures de la famille Chat par Lucy Brownridge, Eunyoung Seo

Commenter ce livre

 

Les aventures de la famille Chat

Lucy Brownridge, Eunyoung Seo

Paru le 21/08/2026

Editions de la Martinière

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040126089
9791040126089
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.