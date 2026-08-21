Les aventures de la famille Chat

Notre adorable série à la croisée de la famille Souris et de Beatrix Potter continue, cette fois-ci autour de l'anniversaire des jumeaux. Après Vivement Noël ! , Bienvenue au musée ! et Au fil des saisons, les enfants sont invités à retrouver la famille Chat au coeur de l'agitation des préparatifs : il faut écrire les cartons d'invitation, confectionner un bon gâteau, décorer le jardin, choisir sa plus belle tenue et imaginer quelques surprises pour les invités. Page après page, les lecteurs et lectrices aident les chatons à tout organiser et partagent avec eux la joie de cette journée unique. Richement illustré dans un style rétro et poétique, cet album invite à observer chaque scène avec attention et à s'attarder sur les innombrables détails charmants. Grâce aux nombreux rabats à soulever sur chaque page, les enfants découvrent des surprises cachées derrière les guirlandes, dans la cuisine, au fond du jardin ou parmi les cadeaux. De quoi célébrer le plus merveilleux des anniversaires avec la famille Chat !