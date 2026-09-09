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#Essais

La Patience

Anthologie

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Savons-nous ce qu'est vraiment la patience ?? Celle qui nous demande de ne pas nous énerver, de savoir attendre, de prendre notre temps, oui, certainement. Mais la patience des bodhisattvas est une tout autre chose. Loin de se limiter à une passivité qui nous arrange, elle nous demande, sur la base d'une compréhension profonde, de nous ouvrir aux autres, de ne pas garder rancune, de pardonner, jusqu'à honorer ceux qui nous font du mal. Une patience qui supporte également les épreuves dans la pratique spirituelle. Sous la forme d'une anthologie, ce livre propose des enseignements de Maîtres contemporains et anciens qui nous introduisent à la véritable nature de la patience, une patience jugée digne d'être élevée au noble rang des paramitas.

Par Anthologie
Chez Claire Lumière Editions

|

Auteur

Anthologie

Editeur

Claire Lumière Editions

Genre

Bouddhisme

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La Patience

Anthologie

Paru le 09/09/2026

152 pages

Claire Lumière Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782354540869
9782354540869
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