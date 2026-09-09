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#Essais

A la découverte du bonheur

Caroline Faucounau

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Et si le bonheur était déjà en vous ? Nous passons une grande partie de notre vie à chercher le bonheur à l'extérieur : dans la réussite, dans les relations, dans ce que nous possédons ou espérons devenir. Mais si le véritable bonheur ne dépendait pas des circonstances... et attendait simplement d'être découvert à l'intérieur de nous ? Dans ce livre inspirant et accessible, Caroline Faucounau vous invite à un voyage unique : celui de la reconnexion à vous-même. Guidé tout au long, page après page, par des réflexions, des questionnements et des exercices concrets, vous apprendrez à cultiver votre richesse intérieure pour rayonner naturellement dans votre vie et dans vos relations. Un livre pour : retrouver confiance en votre chemin ; vous reconnecter à votre joie profonde ; transformer votre regard sur vous-même et sur les autres ; faire du bonheur un état vivant au quotidien. Parce que lorsque nous apprenons à rayonner en nous, le monde autour de nous commence aussi à s'éclairer.

Par Caroline Faucounau
Chez EccE

|

Auteur

Caroline Faucounau

Editeur

EccE

Genre

Réussite personnelle

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A la découverte du bonheur

Caroline Faucounau

Paru le 23/09/2026

290 pages

EccE

20,00 €

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Scannez le code barre 9782351954362
9782351954362
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