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#Imaginaire

Oublie ce monde cruel

Jason

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Nick Drake n'a réalisé que trois albums entre 1969 et 1972, des disques emplis d'une musique folk à la sensibilité et à la délicatesse rares, aussi bien dans la composition, l'écriture que l'interprétation. Ces trois enregistrements, considérés comme cultes aujourd'hui, ont eu, à l'époque de leurs sorties, un écho très faible, et ceci jusqu'en dans les années 80, où Nick Drake a été redécouvert et cité comme une influence majeure par des artistes comme REM ou The Cure. A l'image de sa carrière musicale, la vie de Nick Drake a été d'une grande discrétion ; personnage passablement en retrait, obsessionnel pour tout ce qui concerne sa musique, mais véritable écorché vif avec une tendance à la dépression, le musicien anglais fuyait la vie publique, les interviews et la promotion. Archétype de l'artiste incompris de son vivant, il est aujourd'hui révéré, voire adulé, par la critique comme par ses pairs. Nick Drake a ainsi eu une carrière et une vie comme une comète filante, incandescente mais bien trop courte. Miné par son insuccès, le chanteur s'éteindra à 26 ans, dans une indifférence quasi générale. C'est tout ça que Jason nous raconte ici, les rêves inassouvis comme les échecs cuisants, avec son style si caractéristique, tout en non-dits, en nuances, et laissant une grande place à la suggestion. Avec une mélancolie envoûtante et un spleen lancinant, Jason transforme cette biographie en un récit poignant, qui devrait ravir aussi bien les fans de Nick Drake que les non-initiés.

Par Jason
Chez Atrabile Editions

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Auteur

Jason

Editeur

Atrabile Editions

Genre

Divers

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Oublie ce monde cruel

Jason

Paru le 21/08/2026

104 pages

Atrabile Editions

15,00 €

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