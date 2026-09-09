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#Beaux livres

Chimères patagones

Sandy Plas, Lise Billon

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L'histoire de trois femmes alpinistes qui partent tenter une voie mythique en Patagonie... Un livre passionnant, à la forme contemporaine, qui mêle récit, photographies et dessins. En février 2024, les alpinistes Lise Billon, Fanny Schmutz et Maud Vanpoulle gravissent en équipe la mythique arête sud-est du pilier sud du Cerro Torre, en Patagonie, par la fameuse voie du Compressor. Cette voie, lourde d'histoire et de symbolique, hautement commentée, décriée, n'a connu que très peu de répétitions. Son ascension par trois femmes est une première. Ce livre retrace une aventure hors du commun, en suivant le récit de Lise Billon, l'une des alpinistes les plus douées de sa génération, au travers de nombreuses photographies et ponctuée d'illustrations de Flore Beaudelin. Loin d'un récit d'ascension dans lequel la performance et l'exploit sont les maîtres-mots, le texte explore cette histoire comme un voyage, à la rencontre de soi-même, de ses chimères et du lien d'amitié qui unit Lise, Fanny et Maud. Ce récit explore également l'histoire du mythique Cerro Torre et l'ambiance unique des montagnes de Patagonie, ces terres sauvages aux airs de Far West, où l'engagement de ceux qui s'y aventurent est total. Il s'inscrit dans le prolongement du film Chimères patagones, qui sortira au printemps 2026.

Par Sandy Plas, Lise Billon
Chez Glénat

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Auteur

Sandy Plas, Lise Billon

Editeur

Glénat

Genre

Récits de montagne

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Chimères patagones

Sandy Plas, Lise Billon

Paru le 10/09/2026

144 pages

Glénat

26,00 €

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Scannez le code barre 9782344076545
9782344076545
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