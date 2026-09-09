Tatari Tome 8

Tatari et ses compagnons ont infiltré les installations des onmyoji qui servent de base à Isha Lu. Raiden se retrouve face à Liber, tandis que Beriko affronte Öllegård ! Quelle sera l'issue de cette grande revanche ? ! De leur côté, Konia, Haris, Abe et le groupe d'onmyoji protègent l'hôpital où se trouvent Yuki et les autres. Alors qu'ils repoussent l'ennemi sans difficulté, Killberry, le membre le plus puissant des Gene Richers, entre en scène ! Une bataille obscure et mystérieuse où de grands démons scellent des alliances pour mener un match retour dantesque !