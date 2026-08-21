Projet pour une révolution : Vasarely et l'architecture

Inauguré en 1976, le Centre architectonique d'Aix-en-Provence est un manifeste architectural unique. L'édifice marque l'aboutissement des recherches de Victor Vasarely sur l'intégration de l'art à l'architecture, initiées depuis les années 1950, à travers ses travaux avec le groupe Espace qui défend la "synthèse des arts" ou encore sa collaboration avec des architectes modernes pour la réalisation d'intégrations architecturales. Inscrite dans une stratégie d'ensemble de diffusion sociale de l'art, l'architecture est aussi, au-delà des projets réalisés, le levier, chez Vasarely, d'une conception proprement révolutionnaire de l'oeuvre art.