Funambules

"Je découvre le Luxembourg un soir d'hiver au volant d'une voiture de location. Je traverse une frontière qui n'en est plus une et suis accueilli par une improbable succession de stations-service le long d'une ligne droite perdue au milieu des champs. Lumière diffuse de néons dans le brouillard. Etrange apparition de pompes à essence qui saluent mon passage en terre luxembourgeoise. Je roule jusqu'à Esch-sur-Alzette ancienne ville minière et de la métallurgie. Je découvre les friches industrielles de cette ville. L'habitat ouvrier. Je rencontre des Italiens et des Portugais qui ont construit ce pays. Nadège avec qui je réalise un documentaire sur les "frontaliers" travaille dans un centre de santé mentale de cette ville. Elle me présente l'institution Réseau psy, son fonctionnement. Je suis intrigué. Cela me rappelle des choses. Je fais quelques images. Je sais déjà qu'il faut que je revienne. Je décide quelques mois plus tard de réaliser un projet photographique au coeur de cette institution. Je demande l'autorisation de travailler en immersion dans ce centre ouvert de santé mental. Le Covid passe. Je cherche des financements. Je commence à réaliser mes premières images en 2022 mais quelque chose assez vite me manque. Je reste en surface. Il me faut creuser, aller plus loin, perdre mon équilibre. Je mets en place des "ateliers". Je pars plusieurs fois en vacances, Ostende en Belgique ou la forêt noire en Allemagne, avec une partie des résidents. Nous partons également en randonnée et dormons sous tentes. Je tisse patiemment des liens. Nous formons également avec Paul qui est éducateur à Réseau Psy depuis de nombreuses années un petit groupe avec qui nous échangeons régulièrement. La confiance est là. Chacun peut s'exprimer, participer et créer à sa manière. Tout est libre, horizontale. Il n'y a pas de jugement et le regard de l'expert est écarté. La parole est libre. Petit à petit les choses se mettent en place. On rentre parfois dans la confidence. On est juste ensemble et je crois que l'on est bien. Ce livre se veut la restitution de ces moments de partage, de création et de convivialité". Bertrand Meunier