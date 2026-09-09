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#Roman francophone

La cuisinière de Frida

Florencia Etcheves

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A la fin des années 1930, pour échapper à un mariage forcé, la jeune Nayeli s'enfuit de son village et débarque à Mexico. Là-bas, elle est embauchée comme cuisinière à la Casa Azul, où Frida Kahlo vit recluse depuis un terrible accident. Nayeli découvre alors l'univers vibrant et frondeur de la célèbre artiste, et les deux femmes tissent un profond lien d'amitié. Jusqu'à ce qu'un drame éclate. Quatre-vingts ans plus tard, la petite-fille de Nayeli découvre un mystérieux tableau représentant sa grand-mère jeune. En cherchant à en percer l'origine, elle remonte le fil de son histoire familiale. Une histoire tragique, faite de secrets, de passion et de trahison, qui va bouleverser sa propre existence...

Par Florencia Etcheves
Chez J'ai lu

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Auteur

Florencia Etcheves

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature Espagnole

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La cuisinière de Frida

Florencia Etcheves trad. Lucie Cozic

Paru le 09/09/2026

701 pages

J'ai lu

10,90 €

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Scannez le code barre 9782290443286
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