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Quelquefois, ils leur pardonnent

Carl Nixon

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"? Les enfants commencent par aimer leurs parents ? ; devenus grands, ils les jugent ? ; quelquefois, ils leur pardonnent. ? " Cette citation d'Oscar Wilde semble avoir été écrite pour ce roman. Carl Nixon nous revient plus déterminé que jamais à sonder l'âme humaine, à décortiquer les ressorts qui font qu'une famille en est une. L'existence de Mark, Davey et Sam est marquée par les choix et les souffrances de leurs parents. Devenus adultes, chacun d'eux essaiera de se trouver une place dans ce monde, juste une place...

Par Carl Nixon
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Carl Nixon

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Romans noirs

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Quelquefois, ils leur pardonnent

Carl Nixon trad. Benoîte Dauvergne

Paru le 21/08/2026

368 pages

Editions de l’Aube

10,90 €

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Scannez le code barre 9782815974325
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