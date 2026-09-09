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#Roman francophone

L'été des mésalliances

Juliette Galliani

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Eté 1954. Niché dans les hauteurs de la Saône, à l'abri des regards, le domaine de Hauterives ne se laisse pas approcher par n'importe qui. Ici, la royauté ne porte pas de couronne. Comme chaque année, l'illustre famille des Bellamy y organise les réceptions les plus grandioses de la région. Derrière les coupes de champagne, on se murmure les derniers succès du cabinet notarial qui a fait la renommée du patriarche tout en regardant d'un oeil admiratif ses petites-filles devenir de jeunes femmes. Il y a l'élégance insolente d'Eléonore, l'intelligence de sa soeur, Adèle, les ambitions d'Hortense et le sérieux de Gabrielle. Elles lisent Sagan en cachette et rêvent de s'émanciper pour poursuivre leur passion : la mode, la littérature, l'aventure... Pourtant, les sourires que s'échangent les cousines transpirent de rancoeur. Les secrets, les trahisons et les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température. Jusqu'à ce que l'arrivée d'une jeune servante achève de faire voler en éclats les apparences.

Par Juliette Galliani
Chez J'ai lu

|

Auteur

Juliette Galliani

Editeur

J'ai lu

Genre

XXe siècle

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L'été des mésalliances

Juliette Galliani

Paru le 09/09/2026

544 pages

J'ai lu

10,10 €

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Scannez le code barre 9782290440292
9782290440292
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