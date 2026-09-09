L'enfant d'ailleurs

"Quand je te regarde, je vois la vie que j'aurais pu avoir. La vie que j'aurais dû avoir ! Le bonheur qui m'a été arraché... " Après la mort de son grand-père, ancien officier britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, Agnès découvre un terrible secret : cet homme qui l'a élevée avec amour dans la campagne anglaise lui a menti en affirmant qu'elle était sa petite-fille biologique. Peut-elle alors encore croire que ses parents ont été tués lors d'un bombardement nazi, comme il le lui a raconté ? Pour lever le voile sur ses véritables origines, la jeune femme remonte le fil de son histoire familiale jusqu'en Norvège. Et lorsqu'elle frappe à la porte d'une vieille femme, elle sait qu'elle vient de retrouver sa véritable mère. Cette mère dont son grand-père ne lui a jamais parlé, et qui a participé au programme des Lebensborn, les "pouponnières nazies" . Traduit de l'anglais par Clélia E. Rubière.