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#Roman francophone

L'enfant d'ailleurs

Marius Gabriel

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"Quand je te regarde, je vois la vie que j'aurais pu avoir. La vie que j'aurais dû avoir ! Le bonheur qui m'a été arraché... " Après la mort de son grand-père, ancien officier britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, Agnès découvre un terrible secret : cet homme qui l'a élevée avec amour dans la campagne anglaise lui a menti en affirmant qu'elle était sa petite-fille biologique. Peut-elle alors encore croire que ses parents ont été tués lors d'un bombardement nazi, comme il le lui a raconté ? Pour lever le voile sur ses véritables origines, la jeune femme remonte le fil de son histoire familiale jusqu'en Norvège. Et lorsqu'elle frappe à la porte d'une vieille femme, elle sait qu'elle vient de retrouver sa véritable mère. Cette mère dont son grand-père ne lui a jamais parlé, et qui a participé au programme des Lebensborn, les "pouponnières nazies" . Traduit de l'anglais par Clélia E. Rubière.

Par Marius Gabriel
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Marius Gabriel

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

XXe siècle

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L'enfant d'ailleurs

Marius Gabriel trad. Clélia E. Rubière

Paru le 10/09/2026

432 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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