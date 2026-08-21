D'un désastre obscur

"Ce qui sert de point de départ à ce livre est bel et bien la "chute" de l'Union soviétique, amorcée sans doute en 1989, tout à fait consommée en 1991. C'est cet effondrement qui est qualifié de "Désastre obscur". J'ai continué depuis à méditer cette aventure, la seule qui ait donné sens à l'ensemble du xxe ? siècle. J'ai approfondi et varié les analyses et les interventions publiques que je jugeais nécessaires. Mais je n'ai pas à renier l'ébauche que vous allez lire". Alain Badiou"Sur les ruines du communisme, l'histoire a repris ses droits ? ; mais le philosophe reprend ses marques... Un essai discutable, écrit à la hache, mais d'une vigueur et d'un courage irréprochables". Philippe Petit, L'Evénement du jeudiAlain Badiouphilosophe français, né en 1937, est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence.