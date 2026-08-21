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D'un désastre obscur

Alain Badiou

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"Ce qui sert de point de départ à ce livre est bel et bien la "chute" de l'Union soviétique, amorcée sans doute en 1989, tout à fait consommée en 1991. C'est cet effondrement qui est qualifié de "Désastre obscur". J'ai continué depuis à méditer cette aventure, la seule qui ait donné sens à l'ensemble du xxe ? siècle. J'ai approfondi et varié les analyses et les interventions publiques que je jugeais nécessaires. Mais je n'ai pas à renier l'ébauche que vous allez lire". Alain Badiou"Sur les ruines du communisme, l'histoire a repris ses droits ? ; mais le philosophe reprend ses marques... Un essai discutable, écrit à la hache, mais d'une vigueur et d'un courage irréprochables". Philippe Petit, L'Evénement du jeudiAlain Badiouphilosophe français, né en 1937, est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence.

Par Alain Badiou
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Alain Badiou

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Histoire des idées politiques

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D'un désastre obscur

Alain Badiou

Paru le 21/08/2026

72 pages

Editions de l’Aube

9,00 €

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Scannez le code barre 9782815972901
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