L'invention de Tristan

"Il était une fois un écrivain américain sans le sou, trimbalant un manuscrit refusé par tout ce que la côte Est compte d'éditeurs, qui trouve attache à Paris. Il rencontre une jeune femme dont il tombe amoureux. Elle est la fille d'un écrivain français dont il ne connaît ni les livres ni l'importance. Un jour, le père tombe sur le manuscrit du jeune homme, le transmet à son propre éditeur, et contre toute attente l'évidence littéraire écarte les doutes. Le livre est traduit. Ironie du sort, ceux-là mêmes qui l'avaient refusé dans son pays se l'arrachent". Voilà la légende que Zachary, Américain en vadrouille à Paris, ignore jusqu'au jour où il tombe par hasard sur un exemplaire du Seigneur des porcheries de Tristan Egolf. Comment écrire la vie d'un écrivain filant comme un météore ? De Paris à Lancaster, Pennsylvanie, des couloirs labyrinthiques d'une maison d'édition aux blocks venteux d'Alphabet City, d'une souffrance d'être né à une souffrance de vivre, Zachary s'improvise détective littéraire et reconstitue un destin où tout est vrai mais tout est roman. Le captivant portrait d'un écorché vif. Passionnant. Nathalie Crom, Télérama. Fascinant portrait en clair-obscur d'un écrivain hors normes. Les Inrocks.