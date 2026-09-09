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#Imaginaire

Starling House

Harrow alix E., Alix E. Harrow

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La mâchoire en fer sculpté d'un portail, la langue rouge d'une allée, l'ombre noire de sycomores enchevêtrés : dans les rêves d'Opale, la mystérieuse Starling House exerce une fascination lancinante. Comme si c'était pour elle que la demeure rayonnait de sa lumière ambrée, frémissante dans la nuit brumeuse. C'est pourtant un domaine interdit dont on ne sait rien, et qui tient chaque habitant de la petite ville d'Eden à distance. Mais Opale, sans mère ni vrai foyer, sans avenir ni mémoire, n'est plus à une transgression près, surtout s'il suffit de quelques gouttes de son sang pour que le portail s'ouvre. Surtout s'il suffit d'écouter des histoires pour que des secrets inavouables se déploient, aussi ténébreux que ses cauchemars à elle. Entrez, si vous l'osez. Sous le couvert d'une réécriture gothique de La Belle et la Bête, Alix E. Harrow tresse le récit magistral d'une âpre histoire familiale et sociale, qui est aussi un plaidoyer pour la vérité et la magie créative de la fiction. Féroce et fantastique. The New York Times. Starling House a sa place parmi les maisons hantées les plus mémorables de la littérature. Publiskers Weekly. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thibault Eliroff.

Par Harrow alix E., Alix E. Harrow
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Harrow alix E., Alix E. Harrow

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Fantasy

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Starling House

Harrow alix E., Alix E. Harrow trad. Thibaud Eliroff

Paru le 10/09/2026

512 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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