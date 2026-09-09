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Nos dernières fois

Sophie Galabru

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Il y a les dernières fois qui ne dépendent pas de nous et auxquelles nous essayons, tant bien que mal, de nous préparer - la fin des études, la vente d'une maison de famille, la retraite, la mort des aînés. Il y a celles que nous ne voyons pas venir, et que nous subissons : la rupture amoureuse, amicale ou professionnelle, le divorce des parents, la perte d'un proche par accident. Et celles que nous recherchons et qui nous libèrent : la fin d'une relation toxique, d'une maladie, d'une dépendance. Derniers jours, derniers mots, dernier regard, dernière caresse, dernier verre, ces événements sont toujours des marqueurs existentiels, mais pas toujours des fins. Comment y répondre autrement que par l'appréhension, la tristesse et la nostalgie ? Les dernières fois clôturent des cycles, provoquent de nouveaux départs, chapitrent nos vies. Elles interrogent le temps qui court, déterminent notre rapport à l'instant présent. S. G. Un essai sensible et profond. Alice Pairo-Vasseur, Le Point. Une ode optimiste au temps qui passe. Isabelle Spaak, Le Figaro.

Par Sophie Galabru
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Sophie Galabru

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Ouvrages généraux

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Nos dernières fois

Sophie Galabru

Paru le 10/09/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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