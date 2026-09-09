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Une langue à soi

Mathieu Roger-Lacan

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"Plus une société est exposée à une langue dégradée, plus elle est susceptible d'entrer dans un état de servitude volontaire". M. R. -L. Dans les lycées où il enseigne, Mathieu Roger-Lacan constate une souffrance invisible face à l'apprentissage du français. Un nombre croissant d'élèves se trouve dans un état de précarité linguistique. A droite comme à gauche, cette situation fait l'objet de reprises idéologiques, sans que la question soit posée avec réalisme ni lucidité. L'enjeu dépasse les murs de l'école et engage toute la société, à un moment où l'intelligence artificielle révolutionne notre rapport au langage dans des proportions que nous peinons encore à comprendre. Car ce qui est menacé, c'est la capacité de chacun à s'informer, à concevoir des idées et à les exprimer librement. La perte de pouvoir sur la langue aliène les individus, divise, et nourritles inégalités. Avoir une langue à soi est la condition fondamentale de nos démocraties.

Par Mathieu Roger-Lacan
Chez Stock

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Auteur

Mathieu Roger-Lacan

Editeur

Stock

Genre

Actualité médiatique internati

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Une langue à soi

Mathieu Roger-Lacan

Paru le 10/09/2026

220 pages

Stock

19,50 €

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