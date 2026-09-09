Nos émotions ne sont pas spontanées, mais rituellement organisées. Reconnues en soi et signifiées aux autres, elles mobilisent un vocabulaire et des mouvements précis du corps qui diffèrent selon les cultures. C'est ce que montre David Le Breton dans cette anthropologie des émotions, où il analyse toutes nos manières d'être affectivement au monde à travers, entre autres, le statut du corps dans la communication, les ritualités du regard et du baiser, ou encore le métier de comédien, qui illustre la façon dont les humains se saisissent des signes pour vivre et donner à voir leurs émotions.