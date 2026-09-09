Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Anthropologie des émotions

David Le Breton, Breton david Le

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nos émotions ne sont pas spontanées, mais rituellement organisées. Reconnues en soi et signifiées aux autres, elles mobilisent un vocabulaire et des mouvements précis du corps qui diffèrent selon les cultures. C'est ce que montre David Le Breton dans cette anthropologie des émotions, où il analyse toutes nos manières d'être affectivement au monde à travers, entre autres, le statut du corps dans la communication, les ritualités du regard et du baiser, ou encore le métier de comédien, qui illustre la façon dont les humains se saisissent des signes pour vivre et donner à voir leurs émotions.

Par David Le Breton, Breton david Le
Chez Payot

|

Auteur

David Le Breton, Breton david Le

Editeur

Payot

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Anthropologie des émotions par David Le Breton, Breton david Le

Commenter ce livre

 

Anthropologie des émotions

David Le Breton, Breton david Le

Paru le 09/09/2026

384 pages

Payot

10,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228942782
9782228942782
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.