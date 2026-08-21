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#Roman francophone

Un matin légèrement nuageux

Hiromi Kawakami

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Toutes les histoires de Kawakami sont d'amour, et chacune est une petite sonate qui nous entrai^ne dans sa musique douce-ame`re. En ve ? rite ? tre`s douce, nimbe ? e parfois de me ? lancolie car il arrive que l'amour nous blesse au coeur, parfois dro^le, malicieuse, elle pe ? tille et se laisse chavirer de tendresse, emporter par une touche d'e ? trangete ? . Dans chacune de ces histoires, c'est la voix d'une femme qu'on entend. L'une s'e ? prend d'un re ? fugie ? qui s'est ba^ti une cabane dans un parc, l'autre retrouve un amour de jeunesse, Sayo a quatre amoureux en me^me temps, la jeune Yuma de ? cide d'accrocher une banderole de voeu aux bambous pour la fe^te de Tanabata, mais son souhait sera-t-il exauce ?? Malentendus, retrouvailles inespe ? re ? es, jalousie, regrets, passion, lassitude, plaisir de l'interdit, ruptures et consolations... Comment apprivoiser l'amour ? De ? licatement Kawakami Hiromi capte les e ? clats de lumie`re et la danse impre ? visible des sentiments.

Par Hiromi Kawakami
Chez Philippe Picquier

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Auteur

Hiromi Kawakami

Editeur

Philippe Picquier

Genre

Littérature japonaise

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Un matin légèrement nuageux

Hiromi Kawakami trad. Elisabeth Suetsugu

Paru le 21/08/2026

224 pages

Philippe Picquier

8,50 €

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