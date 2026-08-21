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Hyouka Tome 7

Honobu Yonezawa, Taskohna, Futoshi Nishiya

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Le festival culturel a enfin commencé, et le club de littérature classique doit vendre l'ensemble des trop nombreuses copies imprimées de son anthologie. Eru, Mayaka et Satoshi se retrouvent tous à devoir élaborer des stratégies pour accroître la popularité de leur club, afin de faire parler de Hyouka et de mener à bien cet objectif. En parallèle, cependant, une série de vols mystérieux frappe plusieurs clubs du lycée... Les choses sérieuses commencent pour l'arc de "? L'Ordre de Kudryavka ? " ? !

Par Honobu Yonezawa, Taskohna, Futoshi Nishiya
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Honobu Yonezawa, Taskohna, Futoshi Nishiya

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Shonen/garçon

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Hyouka Tome 7

Honobu Yonezawa, Taskohna, Futoshi Nishiya

Paru le 21/08/2026

180 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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