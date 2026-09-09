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#Essais

Non silenciées

Bell Hooks

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Dans son enfance, on a enseigné à bell hooks que "répondre" signifiait s'exprimer d'égal à égal avec une figure d'autorité et oser être en désaccord et/ou avoir une opinion. Dans ce recueil de 24 essais et interviews inédits en français, elle revient sur ses thèmes de prédilection : le racisme et le féminisme, la politique et la pédagogie, démontrant que passer du silence à la parole est, pour les opprimé. es, les colonisé. es, les exploité. es et celles et ceux qui se battent à leurs côtés, un geste de défi qui guérit.

Par Bell Hooks
Chez Payot

|

Auteur

Bell Hooks

Editeur

Payot

Genre

Faits de société

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Non silenciées

Bell Hooks trad. Louise Cabannes, Leslie Talaga, Pauline Tardieu-Collinet

Paru le 16/09/2026

336 pages

Payot

22,00 €

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Scannez le code barre 9782228942256
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