Non silenciées

Dans son enfance, on a enseigné à bell hooks que "répondre" signifiait s'exprimer d'égal à égal avec une figure d'autorité et oser être en désaccord et/ou avoir une opinion. Dans ce recueil de 24 essais et interviews inédits en français, elle revient sur ses thèmes de prédilection : le racisme et le féminisme, la politique et la pédagogie, démontrant que passer du silence à la parole est, pour les opprimé. es, les colonisé. es, les exploité. es et celles et ceux qui se battent à leurs côtés, un geste de défi qui guérit.