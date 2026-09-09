Mon agenda cosy des 4 saisons

Dans cet agenda cosy, Caro From Woodland ouvre les portes de son univers sensible et poétique, inspiré par la nature et les petits rituels du quotidien. Pensé comme un cocon qui vous accompagne semaine après semaine, il vous invite à savourer le quotidien, célébrer les saisons et leurs petits plaisirs. Au fil des pages, le temps ralentit. - Un semainier clair, pour visualiser ses journées. - Des pages saisonnières pour se reconnecter au rythme de la nature : coloriages, fruits et légumes, listes à compléter. - Douze recettes gourmandes, imaginées avec des produits de saison. - Une planche de stickers poétiques pour embellir et simplifier votre organisation. Parce qu'une nouvelle année est une promesse de renouveau, cet agenda vous invite à ralentir, à profiter pleinement du temps qui passe. Installez-vous confortablement... et laissez la magie opérer. Caroline Millet, alias Caro From Woodland est une créatrice reconnue pour son univers visuel poétique et sa philosophie "slow living" . Autrice de plusieurs livres à succès, publiés en autoédition et chez Albin Michel, elle partage ses illustrations auprès d'une communauté fidèle de plus de 126. 000 abonnés sur Instagram.