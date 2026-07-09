Au pays des hommes intègres

Envoyés en Afrique de l'Ouest pour un projet universitaire, Nadia, Charles et Maxime, trois doctorants aux convictions et origines différentes, vivent un voyage qui dépasse la simple aventure. De Ouagadougou à Ouidah, leurs rencontres et désaccords deviennent le théâtre de débats sur la religion, la mémoire coloniale, l'identité et le dialogue entre cultures. Peu à peu, leurs certitudes vacillent et chacun se confronte à ses contradictions. Roman d'idées et récit d'aventure humaine, cet ouvrage donne vie aux grands débats contemporains à travers des personnages qui doutent, trébuchent et cherchent leur voie.