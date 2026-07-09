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Au pays des hommes intègres

Luc Benezech

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Envoyés en Afrique de l'Ouest pour un projet universitaire, Nadia, Charles et Maxime, trois doctorants aux convictions et origines différentes, vivent un voyage qui dépasse la simple aventure. De Ouagadougou à Ouidah, leurs rencontres et désaccords deviennent le théâtre de débats sur la religion, la mémoire coloniale, l'identité et le dialogue entre cultures. Peu à peu, leurs certitudes vacillent et chacun se confronte à ses contradictions. Roman d'idées et récit d'aventure humaine, cet ouvrage donne vie aux grands débats contemporains à travers des personnages qui doutent, trébuchent et cherchent leur voie.

Par Luc Benezech
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Luc Benezech

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Au pays des hommes intègres

Luc Benezech

Paru le 09/07/2026

156 pages

Le Lys Bleu

17,00 €

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Scannez le code barre 9791044048110
9791044048110
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