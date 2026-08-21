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Le blizzard

Antoine Piers, Amandine Rolain

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La petite Liv, qui vit avec son grand-père berger, a découvert le plus grand des secrets de la montagne : Bivonche, une sorte de bébé buffle aux cornes magiques capables d'enchanter la réalité ! Mais chut... la présence de Bivonche doit rester secrète... Le souci, c'est que Noé, le petit cousin de Liv, débarque pour quelques jours au chalet. Et à cause de lui, finis les jeux avec Bivonche, qui doit rester caché ! Sauf que Liv et Bivonche ne vont pas rester raisonnables longtemps... et que la situation va vite tourner à la cata absolue. Une attachante saga jeunesse pleine de magie et d'aventures !

Par Antoine Piers, Amandine Rolain
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Antoine Piers, Amandine Rolain

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

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Le blizzard

Antoine Piers, Amandine Rolain

Paru le 21/08/2026

96 pages

Editions Dupuis

11,50 €

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