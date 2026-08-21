Le blizzard

La petite Liv, qui vit avec son grand-père berger, a découvert le plus grand des secrets de la montagne : Bivonche, une sorte de bébé buffle aux cornes magiques capables d'enchanter la réalité ! Mais chut... la présence de Bivonche doit rester secrète... Le souci, c'est que Noé, le petit cousin de Liv, débarque pour quelques jours au chalet. Et à cause de lui, finis les jeux avec Bivonche, qui doit rester caché ! Sauf que Liv et Bivonche ne vont pas rester raisonnables longtemps... et que la situation va vite tourner à la cata absolue. Une attachante saga jeunesse pleine de magie et d'aventures !