Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Livre d'Isaïe (I)

Vincent Bouton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Né d'une lecture poétique du livre d'Isaïe, ce texte met en lumière les versets les plus saisissants de chaque chapitre, donnant lieu à un dialogue prophétique et historique entre le lecteur et le texte biblique. Au delà des coïncidences des textes, du temps et de la permanence d'une parole souvent inouïe se tisse un échange entre l'homme et Dieu : prophétique, historique, poétique. Au delà de l'histoire apparente d'un peuple malentendant et d'un Dieu silencieux se déploie un chant qui nous appartient également, audible à travers les siècles.

Par Vincent Bouton
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Vincent Bouton

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Livre d'Isaïe (I) par Vincent Bouton

Commenter ce livre

 

Livre d'Isaïe (I)

Vincent Bouton

Paru le 09/07/2026

132 pages

Le Lys Bleu

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044045980
9791044045980
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.