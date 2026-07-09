Livre d'Isaïe (I)

Né d'une lecture poétique du livre d'Isaïe, ce texte met en lumière les versets les plus saisissants de chaque chapitre, donnant lieu à un dialogue prophétique et historique entre le lecteur et le texte biblique. Au delà des coïncidences des textes, du temps et de la permanence d'une parole souvent inouïe se tisse un échange entre l'homme et Dieu : prophétique, historique, poétique. Au delà de l'histoire apparente d'un peuple malentendant et d'un Dieu silencieux se déploie un chant qui nous appartient également, audible à travers les siècles.