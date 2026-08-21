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#Imaginaire

Ensemble, on aboie en silence

Gaet's, Julien Monier, Gringe

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Ils sont deux frères, Guillaume l'aîné et Thibault le cadet. Guillaume est le rageur, Thibault le candide. En 2001, Thibault est diagnostiqué schizophrène. A cela, son grand frère, son protecteur de toujours, ne peut rien. Voilà le point de départ de cette histoire hors du commun, une histoire de famille qui aurait pu tourner à la tragédie mais qui se transforme en voyage de découverte de l'un et de l'autre. Une sorte de virée initiatique qui invite les deux garçons à forger d'autres liens, hors des conventions, au travers d'une fraternité forte et de l'acception de l'autre et de ses différences. Cette bascule, Guillaume devait la raconter, avec la complicité de Thibault. Et aussi la culpabilité, les traitements, la honte, les visions, l'amour, les voyages, les rires, la musique et l'espoir. Alors Thibault a accepté de livrer ses folles histoires. Et ses voix qui l'habitent se sont unies à celle de son frère. Contre une maladie qui renferme tous les maux, les clichés, les fardeaux, ils ont livré bataille. A partir d'une tragédie universelle, ils ont composé un livre où douleur et mélancolie côtoient la plus vibrante tendresse. Et finalement, celui qui doit protéger l'autre n'est pas forcément celui auquel on pense. Une lettre d'amour bouleversante du rappeur Gringe à son frère cadet atteint de schizophrénie, mise en images par Gaët's et Julien Monier, le tandem d'auteurs de la série à succèsRIP.

Par Gaet's, Julien Monier, Gringe
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Gaet's, Julien Monier, Gringe

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

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Ensemble, on aboie en silence

Gaet's, Julien Monier, Gringe

Paru le 21/08/2026

144 pages

Editions Dupuis

20,00 €

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Scannez le code barre 9782808505796
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