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#Essais

Comment gérer une mère qui t'épuise ?

Clémence Biel

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Normalement, une mère, ça ne "se gère" pas. Pourtant, c'est ce que tu fais comme on gère une crise. Tu ajustes ton comportement pour ne pas la contrarier, tu ravales tes émotions pour laisser toute la place aux siennes et tu es en vigilance permanente pour protéger son ego. Cette charge mentale, personne ne la voit. Personne ne compte les heures passées à ruminer une conversation de cinq minutes. Ni l'énergie qu'il faut pour encaisser en silence quand elle se victimise et te culpabilise. Ni les opportunités ratées par peur de l'abandonner, ni les versions de toi sacrifiées pour satisfaire ses attentes implicites. Un jour, tu risques de te rendre compte que tu as choisi une vie où tu subis ta mère - et la petite voix qu'elle est devenue dans ta tête - alors qu'une autre vie était possible. Ce livre existe pour que ce jour n'arrive jamais. Tu y trouveras ma méthode avec des cas concrets et des protocoles précis, pour redéfinir la relation la plus fondatrice de ta vie : celle qui t'a construite... mais aussi enfermée. Je suis Clémence Biel, autrice du best-seller Et si c'était votre mère le problème ? et fondatrice de la communauté Become Your Own Mama. Ce que je te propose, c'est une libération à la fois personnelle et collective, car ce qui se joue entre mère et fille dépasse votre histoire : c'est aussi le lieu où l'on apprend aux femmes à porter plus que ce qu'elles devraient. En refusant cet héritage, tu changes ta trajectoire et celle de toutes les autres qui viendront après toi.

Par Clémence Biel
Chez Albin Michel

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Auteur

Clémence Biel

Editeur

Albin Michel

Genre

Réussite personnelle

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Comment gérer une mère qui t'épuise ?

Clémence Biel

Paru le 10/09/2026

224 pages

Albin Michel

19,90 €

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Scannez le code barre 9782226506405
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