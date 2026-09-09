Save your breath

Aleks Suter est son meilleur ami d'enfance. Mais pour Mia, il est tellement plus... Juste avant la sortie de son nouvel album, Mia Love - pop star mondialement connue - est désespérée de voir un critique influent décrier son art. C'est pourtant son album le moins commercial , celui dans lequel ell a mis ses tripes, en s'inspirant de son entourage mais aussi... de son amour inavouable pour son ami d'enfance, Aleks. Celui-ci, récemment transféré dans l'équipe de hockey des Ospreys de Tampa, enchaîne les coups d'éclat. On lui fait comprendre que son comportement bagarreur est intolérable et qu'il risque l'expulsion. Alors, quand Mia lui propose un coup de pub pour redorer leur image à tous les deux, il ne peut pas ref user. Mais f aire semblant de sortir ensemble devant les caméras est un jeu dangereux quand les sentiments sont réels...