Dans les arts visuels des XXe et XXIe siècles, la notion de " collectif " ne désigne pas seulement une manière de travailler à plusieurs : elle engage des formes de création, de représentation et d'adresse qui reconfigurent en profondeur les rapports entre individu, communauté et public. A partir d'approches transdisciplinaires, ce numéro interroge le collectif comme catégorie esthétique et politique, en examinant ce que les artistes, les oeuvres et les dispositifs visuels font au collectif, et ce que le collectif fait à l'art. En analysant les multiples formes que peut prendre le collectif (collectif de création, collectif représenté, collectif destinataire), les articles mettent en lumière les tensions qui traversent ces pratiques sans céder à une idéalisation du " faire ensemble ", et montrent que le collectif est à la fois une ressource critique, un outil de politisation et un lieu de négociation permanente, pris entre aspirations émancipatrices et contraintes institutionnelles, économiques ou symboliques. Le collectif ne serait ainsi ni une évidence ni une solution en soi, mais un processus à construire, à représenter et à penser. Il invite à investir les arts visuels comme un espace privilégié pour rendre sensibles les structures sociales, interroger les récits dominants et expérimenter de nouvelles manières de faire société.