Le point de vue de nulle part

Paru en 1986, ce livre est rapidement devenu un classique. L'ampleur du propos et l'acuité avec laquelle Nagel présente les problèmes fondamentaux de la philosophie en font une base pour toute réflexion sur la place de l'être humain dans le monde. Sont examinés les rapports du corps et de l'esprit, la connaissance et les sciences, la liberté et la responsabilité, les valeurs et l'éthique ainsi que le sens de la vie. Chaque question est discutée à la lumière de la dualité du subjectif et de l'objectif, en ne sacrifiant jamais l'un ou l'autre. Evitant tout autant le scientisme que le repli sur les particularités closes, l'ouvrage est un plaidoyer rationaliste sensible à l'irréductible singularité de chaque personne.