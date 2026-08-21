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#Essais

Aventuriers de Dieu

Anne-Sophie Droulers

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Ce cahier à destination de l'enfant accompagne l'année 4 de catéchèse du parcours "Aventuriers de Dieu". Pour la quatrième et dernière année, le parcours propose, en suivant le fil de l'année liturgique, de découvrir l'histoire de saints, exemples de vies transformées par le Christ. Ce cahier est construit autour de plusieurs rubriques, signalées par de joyeux pictos très identifiables qui rendent le parcours attractif et clair : j'écoute, je réfléchis, je découvre, je retiens, je joue, je prie, et moi (pour faire le lien avec sa vie), les défis des aventuriers (bricolages, actions, etc.). Elles permettent à l'enfant de se sentir investi et d'être vraiment actif lors des séances. Pour faciliter le travail des accompagnateurs, le livret comprend aussi les bases des bricolages à réaliser lors des séances : plus besoin de prévoir des photocopies !

Par Anne-Sophie Droulers
Chez Mame

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Auteur

Anne-Sophie Droulers

Editeur

Mame

Genre

Catéchèse

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Aventuriers de Dieu

Anne-Sophie Droulers

Paru le 21/08/2026

88 pages

Mame

10,95 €

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Scannez le code barre 9782728937387
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