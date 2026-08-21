Ce cahier à destination de l'enfant accompagne l'année 4 de catéchèse du parcours "Aventuriers de Dieu". Pour la quatrième et dernière année, le parcours propose, en suivant le fil de l'année liturgique, de découvrir l'histoire de saints, exemples de vies transformées par le Christ. Ce cahier est construit autour de plusieurs rubriques, signalées par de joyeux pictos très identifiables qui rendent le parcours attractif et clair : j'écoute, je réfléchis, je découvre, je retiens, je joue, je prie, et moi (pour faire le lien avec sa vie), les défis des aventuriers (bricolages, actions, etc.). Elles permettent à l'enfant de se sentir investi et d'être vraiment actif lors des séances. Pour faciliter le travail des accompagnateurs, le livret comprend aussi les bases des bricolages à réaliser lors des séances : plus besoin de prévoir des photocopies !