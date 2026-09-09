Economie sociale familiale

Une collection métamorphosée pour répondre aux besoins des étudiants en BTS ! Un nouveau format + pratique et + nomade couvrant tout le programme des Matières professionnelles du BTS ESF et une toute nouvelle maquette pour mémoriser plus efficacement ! Cet ouvrage regroupe l'essentiel des connaissances professionnelles déclinées en blocs de compétences : Bloc 1 - Mobiliser l'expertise technologique pour porter conseil en vie quotidienne Bloc 2 - Organiser d'un point de vue technique la vie quotidienne dans un service, dans un établissement Bloc 3 - Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne Bloc 4 - Communiquer et animer une équipe Bloc 5 - Participer à la dynamique institutionnelle > Des fiches de cours synthétiques enrichies d'exemples concrets et de cartes mentales pour acquérir les connaissances essentielles et l'expertise professionnelle indispensable à l'exercice du métier. > Des ressources numériques complémentaires accessibles par QR codes pour aller plus loin (audio et vidéo). > Des QCM interactifs pour tester l'acquisition de ses connaissances > Des études de cas corrigées pour s'entraîner aux épreuves de l'examen > Des Flashcards pour s'entraîner de manière ludique (en format papier ou interactives ! )