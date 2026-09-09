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#Album jeunesse

Papi perd la mémoire

Marcel Marlier, Gilbert Delahaye

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Un nouvel album Martine, sur la maladie d'Alzheimer qui impacte de nombreuses familles. Martine adore son grand-père, il sait vraiment tout faire ! C'est lui qui a appris à Martine à rouler à vélo, à réparer l'horloge cassée du salon, à reconnaître les fleurs dans les bois... Mais ces derniers jours, le papi de Martine agit bizarrement. Il oublie souvent ce qu'il est en train de faire, change d'humeur soudainement et se fâche contre Martine alors qu'elle n'a rien fait de mal. Depuis ce matin, le papi de Martine a disparu, que peut-il bien lui être arrivé ? En partenariat avec la Ligue nationale Alzheimer Liga asbl et avec France Alzheimer

Par Marcel Marlier, Gilbert Delahaye
Chez Casterman

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Auteur

Marcel Marlier, Gilbert Delahaye

Editeur

Casterman

Genre

Martine

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Papi perd la mémoire

Marcel Marlier, Gilbert Delahaye

Paru le 09/09/2026

32 pages

Casterman

7,95 €

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Scannez le code barre 9782203304321
9782203304321
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