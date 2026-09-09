Papi perd la mémoire

Un nouvel album Martine, sur la maladie d'Alzheimer qui impacte de nombreuses familles. Martine adore son grand-père, il sait vraiment tout faire ! C'est lui qui a appris à Martine à rouler à vélo, à réparer l'horloge cassée du salon, à reconnaître les fleurs dans les bois... Mais ces derniers jours, le papi de Martine agit bizarrement. Il oublie souvent ce qu'il est en train de faire, change d'humeur soudainement et se fâche contre Martine alors qu'elle n'a rien fait de mal. Depuis ce matin, le papi de Martine a disparu, que peut-il bien lui être arrivé ? En partenariat avec la Ligue nationale Alzheimer Liga asbl et avec France Alzheimer