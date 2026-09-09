La sorcière ailée

Les ténèbres, fraîchement libérées du labyrinthe d'obsidienne, cherchent désormais à maîtriser la magie sauvage, celle que Bruno avait utilisée pour les enfermer. Ils doivent pour cela réunir trois reliques : la couronne du roi Mango, le bracelet de Margaret et une épée magique, en possession de Daï. Commence alors une nouvelle aventure pour Daï et Chiri qui devront impérativement empêcher la réunion de ces trois objets. Ils peuvent heureusement compter sur leur équipe de choc pour les épauler dans cette lourde tâche !