Tank Chair Tome 9

Les élèves de rang A, dirigés par Waniguchi, ont tenté de capturer Nagi, la seule personne capable de leur apprendre la bonne méthode pour faire revenir le professeur qui n'est plus le même. Mais cette tentative a blessé quelqu'un qui compte beaucoup pour Nagi. Le jeune homme, animé d'une colère intense, se rend en territoire ennemi en compagnie de Naozumi qui soutient son corps affaibli par le "Cristal de la Mort". Son fauteuil roulant se transforme alors en Tank Chair modèle nº 9 : Octopowerassistance !