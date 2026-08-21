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Tank Chair Tome 9

Manabu Yashiro

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Les élèves de rang A, dirigés par Waniguchi, ont tenté de capturer Nagi, la seule personne capable de leur apprendre la bonne méthode pour faire revenir le professeur qui n'est plus le même. Mais cette tentative a blessé quelqu'un qui compte beaucoup pour Nagi. Le jeune homme, animé d'une colère intense, se rend en territoire ennemi en compagnie de Naozumi qui soutient son corps affaibli par le "Cristal de la Mort". Son fauteuil roulant se transforme alors en Tank Chair modèle nº 9 : Octopowerassistance !

Par Manabu Yashiro
Chez Dargaud

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Auteur

Manabu Yashiro

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

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Tank Chair Tome 9

Manabu Yashiro

Paru le 21/08/2026

192 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505144496
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