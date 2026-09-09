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Comprendre la question kurde

Didier Billion

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Qui sont vraiment les Kurdes ? Dispersés entre la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie, traversés par des courants idéologiques et des choix politiques concurrentiels, ils échappent aux récits simplificateurs qui les présentent comme un bloc homogène. Entre aspiration à l'émancipation, rivalités internes et instrumentalisation par les puissances étrangères, le fait kurde se déploie au croisement des tensions régionales et des enjeux internationaux. Tantôt alliés privilégiés dans la lutte contre le djihadisme, tantôt désignés comme une menace, les acteurs kurdes incarnent les contradictions du Moyen-Orient contemporain. A rebours des visions schématiques, cet essai propose une analyse rigoureuse et nuancée de cette question complexe. Il met en lumière la diversité des stratégies kurdes, interroge les impasses des lectures occidentales et explore les conditions d'une issue politique fondée sur le droit à l'autodétermination. Un éclairage indispensable pour comprendre un conflit vieux de plus d'un siècle, au coeur des recompositions du monde actuel.

Par Didier Billion
Chez Armand Colin

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Auteur

Didier Billion

Editeur

Armand Colin

Genre

Ouvrages généraux

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Comprendre la question kurde

Didier Billion

Paru le 10/09/2026

224 pages

Armand Colin

19,90 €

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Scannez le code barre 9782200644109
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