Précis d'analyse filmique - 6e éd.

L'analyse de films s'enseigne de l'école à l'université et se pratique dans des contextes et selon des objectifs très variés. Ce précis vise, non à fixer un cadre rigide ou à établir une " grille " standard, mais à donner des repères et des outils. Il propose une méthodologie de l'analyse filmique, du court extrait au film entier, de la séquence aux formes brèves, à travers des éléments de réflexion générale (histoire des formes cinématographiques, outils de narratologie, enjeux de l'interprétation) et des exemples appliqués. Les oeuvres d'Alfred Hitchcock, Vittorio De Sica, Claude Chabrol, Raoul Ruiz, Justine Triet, Kelly Reichardt et de quelques autres jalonnent le propos de l'ouvrage, dont la vocation est avant tout de donner le goût de l'analyse de films. Cette 6e édition, dont la structure a été remaniée, s'enrichit de nouvelles analyses de films.