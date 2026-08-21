Les savoir-faire de la mode

Le rapport au temps dans l'histoire du goût et des apparences est central - la question du démodé disqualifiant fondamentalement toutes les formes du passé. Pourtant, les cycles esthétiques, comme les saisonnalités auxquelles ils répondent, ne sont pas toujours linéaires ? : on aime à citer le souvenir d'une silhouette, à évoquer par un motif ou une matière une époque révolue. Cet ouvrage est le résultat des activités menées dans le cadre du séminaire de recherche de la chaire Chanel et le 19M des savoir-faire de la mode à l'Institut français de la mode. En interrogeant par le prismes des métiers et des techniques les temporalités de la mode, ce 4e volume considère différentes manières de représenter l'histoire, par des récits à rebours des chronologies établies. L'occasion d'évoquer entre anachronismes et fantasmes, la réanimation de certains patrimoines oubliés, le rôle de la trace ou du fragment - d'un geste comme d'un outil - dans la constitution des savoirs. Restaurations et reconstitutions révèlent ici toute leur dimension créatives comme leur expertise technique. Un détour vers le monde du parfum et le temps long de la botanique, dans ses composantes plus géologiques, nous invitent à reconsidérer l'écart entre le plus éphémère et la permanence trompeuse du paysage. Du musicien au brodeur, du jardinier au tisserand, ces artisans se soumettent ainsi à une perpétuelle recomposition de leurs propres traditions.