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#Essais

Questions économiques

Jules Vidal, Guillaume Mars, Thomas Philippe

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Ce manuel propose une lecture claire et structurée des grands enjeux économiques contemporains. Il s'adresse aux candidats des concours administratifs de catégories A et A+ (INSP, INET, EHESP, Banque de France, etc.), mais aussi aux étudiants en IEP, CPGE, écoles de commerce et facultés d'économie, ainsi qu'à toute personne souhaitant comprendre les dynamiques économiques à l'oeuvre dans nos sociétés. Alliant rigueur théorique et approche tournée vers les réalités institutionnelles, l'ouvrage couvre les principaux champs de l'économie (budgétaire, monétaire, fiscale, industrielle...), tout en intégrant des thématiques devenues centrales : vieillissement démographique, transition écologique, inégalités, innovation. Les chapitres suivent une structure claire - constats, mécanismes économiques, politiques menées et propositions - facilitant l'analyse comme la mobilisation des connaissances. Enfin, des outils méthodologiques et des sujets corrigés viennent compléter l'ensemble, pour accompagner la réflexion et la mise en pratique. Un ouvrage à la fois analytique et concret, pour penser l'économie d'aujourd'hui et de demain.

Par Jules Vidal, Guillaume Mars, Thomas Philippe
Chez Dunod

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Auteur

Jules Vidal, Guillaume Mars, Thomas Philippe

Editeur

Dunod

Genre

Orientation

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Questions économiques

Jules Vidal, Guillaume Mars, Thomas Philippe

Paru le 10/09/2026

448 pages

Dunod

39,00 €

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Scannez le code barre 9782100893713
9782100893713
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