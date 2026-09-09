Questions économiques

Ce manuel propose une lecture claire et structurée des grands enjeux économiques contemporains. Il s'adresse aux candidats des concours administratifs de catégories A et A+ (INSP, INET, EHESP, Banque de France, etc.), mais aussi aux étudiants en IEP, CPGE, écoles de commerce et facultés d'économie, ainsi qu'à toute personne souhaitant comprendre les dynamiques économiques à l'oeuvre dans nos sociétés. Alliant rigueur théorique et approche tournée vers les réalités institutionnelles, l'ouvrage couvre les principaux champs de l'économie (budgétaire, monétaire, fiscale, industrielle...), tout en intégrant des thématiques devenues centrales : vieillissement démographique, transition écologique, inégalités, innovation. Les chapitres suivent une structure claire - constats, mécanismes économiques, politiques menées et propositions - facilitant l'analyse comme la mobilisation des connaissances. Enfin, des outils méthodologiques et des sujets corrigés viennent compléter l'ensemble, pour accompagner la réflexion et la mise en pratique. Un ouvrage à la fois analytique et concret, pour penser l'économie d'aujourd'hui et de demain.