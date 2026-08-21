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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Le Grand saut

Gabrielle Piquet

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Dans l'Au-delà, le sixième ciel est en proie à une agitation inhabituelle : cinq esprits mal dégrossis viennent de débarquer du troisième... En quel honneur ? Pourquoi Helen, une des plus vieilles âmes du sixième, accepte-t-elle de les prendre sous son aile ? C'est que ces trublions ont grand besoin d'une formation accélérée pour se décider à monter les échelons de la réincarnation. Il est temps pour eux de regarder en face les dégâts provoqués par leur dernier passage sur Terre. Ce stage qui s'annonce ne sera décidément pas une partie de plaisir ! Pourtant, sans cela, comment se pardonner ? Comment aspirer à mieux faire ? Et pourquoi diable l'existence terrestre ressemble-elle si souvent à une vallée de larmes ? C'est dans la pensée d'Allan Kardec et la vie d'artistes spirites que Gabrielle Piquet trouve matière à une réponse et en tire ce récit à la fois poétique, drôle et inattendu. Les âmes s'y dédient à une oeuvre, s'y prédestinent à une vie de difficultés dans le décor baroque et naïf des cieux parce que, finalement, se décider à plonger à nouveau dans un corps - faire 'le grand saut' - c'est, peut-être et surtout, décider d'être pleinement vivant...

Par Gabrielle Piquet
Chez Barbier

|

Auteur

Gabrielle Piquet

Editeur

Barbier

Genre

Autour de la BD

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Le Grand saut

Gabrielle Piquet

Paru le 02/10/2026

96 pages

Barbier

24,90 €

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