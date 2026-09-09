La force de l'écoute

Faites de l'écoute votre meilleur atout ! Nous avons tous appris à parler. Personne ne nous a appris à écouter. Pourtant, dans ce monde saturé de bruit, c'est souvent là que tout se joue. Et si écouter vraiment devenait votre meilleur atout pour grandir, progresser et faire la différence ? Encore faudrait-il écouter vraiment. Pensant bien faire, nous tombons dans les pièges de l'écoute de rebond, qui ramène tout à soi, de l'écoute solutionniste, qui cherche à "réparer" l'autre, ou encore de l'écoute polie, sans réelle présence. David Gordon a passé des années à perfectionner l'art de faire parler les gens dans les podcasts qu'il produit pour les plus grandes entreprises Françaises et internationales : dirigeants, experts, inconnus croisés dans la rue. Dans ce livre, il partage les outils qu'il a forgés sur le terrain, enrichis par les éclairages en neurosciences et des dizaines de rencontres avec ceux dont l'écoute est le métier : négociateurs du RAID, moines, psys, grands dirigeants - et des personnalités comme Frédéric Lopez et Mouts (Nus & culottés). En s'appuyant sur l'analyse transactionnelle et des mises en pratique, ce guide révèle comment l'écoute peut transformer les relations, désamorcer les tensions et renforcer son leadership sans artifices, avec justesse.
Commenter ce livre