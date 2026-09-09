La force de l'écoute

Faites de l'écoute votre meilleur atout ! Nous avons tous appris à parler. Personne ne nous a appris à écouter. Pourtant, dans ce monde saturé de bruit, c'est souvent là que tout se joue. Et si écouter vraiment devenait votre meilleur atout pour grandir, progresser et faire la différence ? Encore faudrait-il écouter vraiment. Pensant bien faire, nous tombons dans les pièges de l'écoute de rebond, qui ramène tout à soi, de l'écoute solutionniste, qui cherche à "réparer" l'autre, ou encore de l'écoute polie, sans réelle présence. David Gordon a passé des années à perfectionner l'art de faire parler les gens dans les podcasts qu'il produit pour les plus grandes entreprises Françaises et internationales : dirigeants, experts, inconnus croisés dans la rue. Dans ce livre, il partage les outils qu'il a forgés sur le terrain, enrichis par les éclairages en neurosciences et des dizaines de rencontres avec ceux dont l'écoute est le métier : négociateurs du RAID, moines, psys, grands dirigeants - et des personnalités comme Frédéric Lopez et Mouts (Nus & culottés). En s'appuyant sur l'analyse transactionnelle et des mises en pratique, ce guide révèle comment l'écoute peut transformer les relations, désamorcer les tensions et renforcer son leadership sans artifices, avec justesse.